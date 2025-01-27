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الرئيس عون عرض مع ميقاتي للتطورات جنوبًا وتلقى دعوة من رئيس الامارات الى القمة العالمية للحكومات

أخبار لبنان
2025-01-27 | 07:47
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الرئيس عون عرض مع ميقاتي للتطورات جنوبًا وتلقى دعوة من رئيس الامارات الى القمة العالمية للحكومات
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الرئيس عون عرض مع ميقاتي للتطورات جنوبًا وتلقى دعوة من رئيس الامارات الى القمة العالمية للحكومات

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة في الجنوب في ضوء الاتصالات لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقى من قرى وبلدات محتلة في الجنوب"، كما تناول البحث شؤونا وزارية وإدارية تتعلق بتصريف الأعمال.

وتلقى الرئيس عون رسالة خطية من رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نقلها اليه القائم بأعمال سفارة دولة الامارات في لبنان فهد الكعبي، تضمنت التهنئة بانتخابه رئيساً للجمهورية، ودعوة الرئيس عون للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي ستعقد في الامارات خلال الفترة من 11 الى 13 شباط المقبل، ولالقاء كلمة رئيسية في حضور قادة الدول والحكومات وصناع القرار والمفكرين من اكثر من 140 دولة واكثر من 2000 مشارك من مختلف القطاعات من حول العالم.

وحمل الرئيس عون القائم بالأعمال تحياته إلى القيادة الإماراتية وتطلعاته إلى "تطوير العلاقات بين البلدين وعودة الإماراتيين إلى زيارة الربوع اللبنانية كما كان يحصل في الماضي". وشكر الدعوة التي وجهها إليه رئيس الدولة، مشيدا بما "تحققه دولة الإمارات من تقدم وتطور في المجالات كافة إضافة إلى رعايتها اللبنانيين المقيمين فيها".

جمعية المصارف

واستقبل الرئيس عون رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير على رأس وفد من الجمعية، هنأه بانتخابه رئيسا للجمهورية، وضم، الدكتور فادي خلف، الدكتور جوزف طربيه، الوزيرة السابقة ريا الحسن، سعد الازهري، نديم قصار، وليد روفايل، تنال صباح، غسان عساف، عبد الرزاق عاشور، الان ونّا، خليل الدبس، جورج صغبيني وروجيه داغر.

واعتبر صفير ان "انتخاب الرئيس عون شكل أملا لكل اللبنانيين ببدء مرحلة جديدة تعيد بناء الوطن وتعزز الثقة محليا ودوليا". واشار الى ان الجميع استخلص العبر مما حصل، وقال: لقد سرنا ما ورد في خطاب القسم من تمسككم "بالحفاظ على الإقتصاد الحر"، اقتصاد تنتظم فيه المصارف تحت سقف الحوكمة والشفافية. كما اسعدنا تعهدكم بحماية اموال المودعين، وهم بالنتيجة، اهلنا وزبائننا وعلة وجود مصارفنا. وابدى استعداد الجمعية للتعاون في إطار الشراكة الحقيقية المنتجة، لان لا حل لملف المودعين، ولا إصلاح للقطاع المصرفي، إلا من خلال عمل مشترك ينتج رؤية اصلاحية موحدة، تضع الحلول الواقعية التي تؤمن عودة المصارف إلى لعب دورها الأساسي في تمويل الإقتصاد المنتج وتحفظ حقوق المودعين".

وتمنى صفير أن يدعو رئيس الجمهورية إلى طاولة حوار بناء وموضوعي يكرس الشراكة ويبدد المخاوف، ويحقق الإصلاحات المنشودة لإنقاذ الإقتصاد وبالتالي إنقاذ لبنان.

رد الرئيس عون

من جهته شدد الرئيس عون على أهمية تضافر الجهود بين المصارف والدولة والمودعين لحل الازمة القائمة، واكد ان كل ازمة ولها حل، لكن الحل العادل لا يتم التوصل اليه من خلال طرف واحد بل بتضافر الجهود بين كل الفرقاء.

وأوضح الرئيس عون ان "الدول تضع شرطا أساسيا لمساعدة لبنان يتمثل بتشكيل حكومة والبدء بإصلاحات اقتصادية ومالية وغيرها من الإصلاحات، ما يشكل المدخل لاعادة بناء جسور الثقة بين لبنان والخارج وعودة الاستثمار الى ربوعه"، وقال: "ما لم نقم نحن بالإصلاحات في الداخل لن يأتي الخارج الى لبنان الذي يتمتع بالامكانات والطاقات الفكرية. واكد ان الحلول موجودة اذا ما صفت النوايا تجاه المصلحة العامة وتم الترفع عن المصالح الطائفية والمذهبية والحزبية والشخصية".

واعرب رئيس الجمهورية عن الامل في تعاون جمعية المصارف لايجاد الحلول لما فيه خير المصلحة العامة ومصلحة لبنان، وشدد على ان رئيس الجمهورية "هو الحكم"، ولفت الى انه يتعاطى مع مختلف القضايا من "فوق الطاولة.

وامل في تشكيل حكومة في اسرع وقت وإقرار بيانها الوزاري، على ان تكون الأولويات اجراء استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية بالتوازي مع الإصلاحات.

وعن مسألة الـ"يورو بوندز"، قال الرئيس عون إن لبنان سيعمل على تطوير تصنيفه المالي، وانه سيسعى لمعالجة الأمور العالقة وفق إمكاناته والجدول الزمني المرتبط بها، واسترداد الثقة بالمصارف اللبنانية.

السفير الإيراني

كما التقى الرئيس عون سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى اماني الذي نقل التهاني للرئيس عون بانتخابه رئيسا للجمهورية وبدء انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، معتبرا ان انتخاب رئيس الجمهورية اتى نتيجة توافق وطني عريض يبعث على الثقة والاعتزاز، وشدد على العلاقات المتينة التي تجمع بين لبنان وايران والحرص الذي تبديه القيادة الإيرانية على تعزيز هذه العلاقات وتقديم المساعدات للبنان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية والعسكرية والصحية والاعمارية.

المدعي العام التمييزي

وكان الرئيس عون استقبل صباحا المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار وعرض معه للأوضاع القضائية وعمل النيابات العامة التمييزية.

ممثلة الامين العام للامم المتحدة

 كما التقى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في كوسوفو السفيرة كارولين زيادة التي اطلعته على عمل البعثة التي ترأسها في كوسوفو.

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