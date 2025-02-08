ميشال حلو للـLBCI: نحن ضد أي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة

اعتبر الأمين العام لحزب الكتلة الوطنيّة ميشال حلو أن تصريح نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من بعبدا أمس كان مهينا للبنانيين بشكل عام، مشيرا الى أن "إسرائيل دولة عدوة وإسرائيل دمّرت بلدنا ولا يمكن شكرها من قصر بعبدا".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "نحن ضد أي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة ونحن مع احترام الدستور".



وأضاف: "نريد أن يتمكن الرئيس المكلف نواف سلام من تشكيل حكومته مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفقا للدستور، وليس وفق أعراف قديمة "معفّنة" والمهم تفكيك اتفاق الدوحة الذي أوصل البلد الى الهاوية حتى نتمكن من تشكيل حكومة متجانسة".



ولفت الى أن "الحكومة المتجانسة لا تعني حكومة وحدة وطنية ولا حكومة تحتوي على ثلث معطّل".