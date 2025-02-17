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جنبلاط: لعدم تحميل وزير الاشغال تبعات كل شيء في ما يتعلّق بالطائرة الايرانية
أخبار لبنان
2025-02-17 | 11:37
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جنبلاط: لعدم تحميل وزير الاشغال تبعات كل شيء في ما يتعلّق بالطائرة الايرانية
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جنبلاط: لعدم تحميل وزير الاشغال تبعات كل شيء في ما يتعلّق بالطائرة الايرانية
اعتبر النائب السابق وليد جنبلاط أن "بقاء الاحتلال في التلال الـ5 هو مخالف لاتفاق وقف اطلاق النار".
وقال بعد لقائه برئيس مجلس النواب نبيه برّي "لعدم تحميل وزير الاشغال تبعات كل شيء في ما يتعلّق بالطائرة الايرانية، وهو يتحمّل مسؤولية تقنية للطائرات أما موضوع التفتيش والتحقّق من اي مواد فيعود لوزارة الداخلية من خلال جهاز أمن المطار، ولا مانع من اجراءات التفتيش وكفى مزايدات سياسية".
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أسرار الصحف المحلية 17-2-2025
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