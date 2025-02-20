محافظ البقاع: السماح للشاحنات بالمرور على طريق ضهر البيدر إذا سمحت الأحوال الجوية

اوضح محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده في بيان انه "عطفًا على القرار الصادر يوم امس الأربعاء في 19 من شباط عن محافظ البقاع والذي تقرر فيه عدم السماح لشاحنات النقل الخارجي "الترانزيت" وشاحنات القاطرة والمقطورة بسلوك طريق ضهر البيدر طيلة ايام العاصفة اي حتى مساء الثلاثاء 25 من الحالي، يشمل المنع فقط الشاحنات المذكورة وليس كل الشاحنات".



واشار إلى أنه "بعد الإطلاع على نشرة الاحوال الجوية وكون العاصفة لم تبدأ بعد، وبعد التنسيق مع قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، تقرر الموافقة على السماح لكل الشاحنات بما فيها النقل الخارجي بالمرور على طريق ضهر البيدر طالما ان الاحوال الجوية تسمح بذلك".