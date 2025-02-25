الجيش: توقيف ٨ أشخاص في الضاحية الجنوبية لارتكابهم جرائم

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"دهمت دورية من مديرية المخابرات في الضاحية الجنوبية منازل مطلوبين، وأوقفت 8 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها: سرقة دراجات نارية، فرض خوات، تعاطي المخدرات وترويجها، إطلاق النار.



بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".