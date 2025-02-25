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الجيش: توقيف ٨ أشخاص في الضاحية الجنوبية لارتكابهم جرائم

أخبار لبنان
2025-02-25 | 01:29
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الجيش: توقيف ٨ أشخاص في الضاحية الجنوبية لارتكابهم جرائم
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الجيش: توقيف ٨ أشخاص في الضاحية الجنوبية لارتكابهم جرائم

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"دهمت دورية من مديرية المخابرات في الضاحية الجنوبية منازل مطلوبين، وأوقفت 8 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها: سرقة دراجات نارية، فرض خوات، تعاطي المخدرات وترويجها، إطلاق النار.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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