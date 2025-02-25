أوجيرو: توقف الخدمة في سنترالي مرجعيون ودوما ومناطق مجاورة

أفادت "أوجيرو" على حسابها على منصة "إكس"، بأن "عطلا طرأ على سنترالي مرجعيون ودوما، مّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".



وأشارت الى أن فرقها تعمل على "إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".