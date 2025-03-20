الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس جوزاف عون في اليوم العالمي للفرانكوفونية: أن تكون فرنكوفونيًا يعني أن تكون مع العقل والسيادة والحرية

أخبار لبنان
2025-03-20 | 04:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس جوزاف عون في اليوم العالمي للفرانكوفونية: أن تكون فرنكوفونيًا يعني أن تكون مع العقل والسيادة والحرية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الرئيس جوزاف عون في اليوم العالمي للفرانكوفونية: أن تكون فرنكوفونيًا يعني أن تكون مع العقل والسيادة والحرية

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن يكون الانسان فرنكوفونيًا يعني أن يكونَ مع العقل بمواجهة كل جنون ومع الجماليات ضد البشاعة، وأن يكون مع المواطن لا مع الحاكم، كما في "شرعة حقوقِه" الأولى".

وقال الرئيس عون في اليوم العالمي للفرنكوفونية: "أن نكونَ فرنكوفونيين ليست مسألة لغة ونحن كشعب وجماعات في هذه الأرض تنقّلنا بين لغات عدة عبر تاريخنا، من اللغات الكنعانية الآرامية إلى اللغة العربية، عبر قرون طويلة". وفي حقبات مختلفة كانت لنا لغةٌ أم أو لغة محكية ولغة أخرى للتدوين أو الكتابة ولغة ثالثة للعلم أو الثقافة أو البحث".

وأضاف: "أن تكونَ فرنكوفونيًا يعني أن تكونَ ملتزماً بمبادئ "الحرية والمساواة والأخوة"، وأن تكون منفتحاً على كل العالم، أن تجمع وتسمع في لغة موليير الواحدة كل معاناة معذّبي الأرض وكلَ مشاعر البشر من شاعرية ليوبولد سنغور، إلى أصالة إيميه سيزير (Aimé Césaire)، ومن نَسَوية آسيا جبار (Assia Djebar) إلى موسيقية ناديا تويني، إلى عشرات وعشرات من الكبار الذين أعجزُ عن حصرهم وذكر أسمائهم".

ورأى الرئيس عون أن تكون فرنكوفونياً فهذا يعني كمواطن أن تكون مع سيادة دولتك المطلقة الدائمة وغير القابلة للتجزئة وفق مبدأ بودين (Bodin)، ومع "روح القوانين" لمكافحة استبداد أي سلطة كما مونتسكيو"، وأن تكونَ مع إرادةِ الشعبِ المؤسِسة للعقدِ الاجتماعي، كما روسو. وأن تكونَ مع حريةِ التفكيرِ والتعبيرِ مثل فولتير".

وأكد أن الفرنكوفونية ليست قطعاً مسألة ارتباط ببلد آخر، لافتا الى "أننا لا نرتبطُ إلا بلبنان منذُ ذكرتْه الكتبُ المقدسة وحتى نهاية الكون، مشيرا الى أننا فرنكوفونيون وأنها قضيةٌ أبعدُ وأعمقُ وأسمى ومسألةُ انتماء إلى ثقافة وحضارة وإلى منظومة قيم، بل منظومة فكرية كاملة (Episteme)".

أخبار لبنان

جوزاف

اليوم

العالمي

للفرانكوفونية:

فرنكوفونيًا

العقل

والسيادة

والحرية

LBCI التالي
وزارة الشؤون الاجتماعية: تحويل المساعدات النقدية لشهر آذار في إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة
مجلس القضاء الأعلى نعى القاضي حاتم ماضي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:27

الرئيس عون في اليوم العالمي للفرانكوفونية: نحن فرنكوفونيون وأن تكون فرنكوفونيا يعني أن تكون مع العقل بمواجهة كل جنون ومع المواطن لا مع الحاكم

LBCI
أخبار دولية
2025-02-07

أورسولا فون دير: الجنائية الدولية يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالميا

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-07

قبلان لرئيس الجمهورية: نعوّل وطنياً عليك ويمكنك أن تكون رمزاً في عالم العائلة الوطنية وميثاقية التمثيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-28

الرئيس عون: عندما يقوم القضاء بمهامه تكون له الكلمة الفصل ورئيس الجمهورية هو الدرع الأول له

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:50

لجنة الشؤون الخارجية تابعت مع فرايسن ملف النزوح السوري

LBCI
أخبار لبنان
07:33

إطلاق "برنامج الإرشاد الزراعي الرسمي" في وزارة الزراعة... هاني: يساعد المزارعين على تخطي التحديات

LBCI
أمن وقضاء
07:03

القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: "ما حدا يفكّر إنو أوروبا رح تردلنا الأموال"... وهذا ما قاله عن الودائع

LBCI
اقتصاد
07:02

كركي: الضمان يعيد تقديماته إلى ما كانت عليه قبل الأزمة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
06:32

وزير المالية ناقش مع ممثلي UN-Habitat تنفيذ مشاريع مشتركة: الشراكة معها تعزز التنمية المستدامة

LBCI
أمن وقضاء
2025-03-19

القاضي حاتم ماضي في ذمة الله

LBCI
أمن وقضاء
04:47

مجلس القضاء الأعلى نعى القاضي حاتم ماضي

LBCI
آخر الأخبار
06:07

خامنئي: الضربات الأميركية على اليمن "جريمة يجب أن تتوقف"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:03

القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: "ما حدا يفكّر إنو أوروبا رح تردلنا الأموال"... وهذا ما قاله عن الودائع

LBCI
أمن وقضاء
05:19

القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: الجسم القضائي ما زال أفضل الأجسام الموجودة بالقطاع العام

LBCI
أمن وقضاء
04:07

القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: لهذه الأسباب استقلت من القضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:00

شح المياه يؤثر على معامل الطاقة الكهرومائية والنتيجة: "لا مي ولا كهرباء"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

الجيش الاسرائيلي يوسع عدوانه على غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

الأجواء الرمضانية والجوائز في برنامج أكرم من مين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

رائدا فضاء عاد إلى الأرض بعد 9 أشهر في الفضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

أمر تنفيذي من ترامب بوقف أعمال مجموعة من وسائل الاعلام الممولة من الحكومة الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

التحول الرقمي في لبنان... من الوعود المتكررة إلى اختبار التنفيذ الفعلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:05

حرارة باردة جدا وثلوج على هذا الارتفاع...

LBCI
أخبار لبنان
09:12

وزيرة التربية ارسلت الى الحكومة مشروع إلغاء الشهادة المتوسطة...

LBCI
أخبار لبنان
11:17

عطلة المدارس في عيد الفطر وعيد بشارة السيدة العذراء

LBCI
أخبار لبنان
16:52

المبعوث الاميركيّ للشرق الاوسط: لبنان دولة مستقلة تتخذ قراراتها بنفسها ونثق بقيادة الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام

LBCI
أمن وقضاء
11:58

ملابسات جريمة القتل في عين زحلتا تتكشف...

LBCI
صحف اليوم
00:53

هذا ما سيحضر في مجلس الوزراء اليوم (اللواء)

LBCI
أخبار دولية
06:32

بوتين يرسل رسالة إلى نظيره السوري

LBCI
اسرار
00:31

أسرار الصحف 20-3-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More