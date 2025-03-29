عون: لا خلاص للبنان إذا لم نعش وفق هذه القيم

هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللبنانيين عمومًا، والمسلمين خصوصًا، بحلول عيد الفطر المبارك، بعد انقضاء الشهر الفضيل الذي عزَّز في نفوسهم سمو الفضائل، ودعوة الخير والمحبة في حياة البشر.

وعبَّر عن ايمانه الراسخ بأن ما يميز لبنان هو التمسك بقيم الوحدة والتعاضد والترفع عن الأنانيات والمصالح الشخصية التي تدعو اليها الأديان السماوية.

وقال: "لا خلاص للبنان إذا لم نعش وفق هذه القيم، التي تشكل السبيل الوحيد، إلى جانب تنفيذ القوانين واحقاق العدالة، لمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات البنيوية في مؤسساتنا الوطنية والنهوض بلبنان لمجاراة التطور والحداثة في العالم".

وأكد عون “أننا دخلنا اليوم في مرحلة جديدة من تاريخ وطننا، بعد عقود من العنف والحروب والأزمات الاقتصادية والمالية وترهل كيان الدولة، وأن لا عودة إلى الوراء لمن يحسب أن همتنا ستتراخى، وعزمنا سيلين، لتحقيق ما عاهدت نفسي واللبنانيين على تحقيقه، بالتكاتف والتعاضد مع الحكومة والمجلس النيابيّ وقوى المجتمع المدنيّ”.