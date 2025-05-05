10 محاضر ضبط في بلدات شرق صيدا وصور بسبب عدم الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة

سطرت مصلحة الاقتصاد في الجنوب 10 محاضر ضبط، بسبب عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلواط عن نيسان الصادرة عن وزارة الطاقة.



وأتى التسطير ضمن الجولات الرقابية على القطاعات، مستهلة بقطاع المولدات.



ونفذت في هذا الاطار كشوفات ميدانية في مناطق الهلالية عبرا مجدليون شرق مدينة صيدا وبلدات حناويه قانا وصديقين في قضاء صور.