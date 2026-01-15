جولة تفقدية للسفير الاميركي ميشال عيسى في مرفأ بيروت

السفير الاميركي من مرفأ بيروت: نريد دعم الجيش والمصالح اللبنانية كلها

السفير الاميركي من مرفأ بيروت: نريد دعم الجيش والمصالح اللبنانية كلها

الأمن العام: توقيف منتحل صفة ضابط ودعوة للحذر من الإيهام