أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أن «حزب الله متأهب وجاهز للدفاع عن شعبه»، مشدداً على أنه لا يتحرك خارج ما تفرضه المصالح الوطنية اللبنانية، وأنه في الواقع يتخذ تموضعاً دفاعياً.

وأشار إلى أن السلطة تواصل مراكمة خطواتها في مسار مواجهة حزب الله، من دون اتخاذ أي خطوة باتجاه تحرير الأرض.

وحذّر فياض من أن سلوك السلطة يُظهر أن هدفها لا يقتصر على معالجة ملف السلاح، بل يتعدّاه إلى «الإجهاز على ظاهرة حزب الله واستئصالها لبنانياً».

ورأى أنه كان على السلطة، في ظل التعنت الإسرائيلي وعدم الاكتراث الأميركي، أن تقترب من شعبها وتعيد النظر في خياراتها، وأن تلوّح باعتماد مقاربة جديدة.

واعتبر فياض أن لبنان يواجه اليوم مشكلتين خطيرتين، لا مشكلة واحدة، تتمثل الأولى في الاحتلال الإسرائيلي وما يخلّفه من آثار تدميرية وعدوانية، فيما تكمن الثانية، بحسب قوله، في استضعاف السلطة لبيئة حزب الله نتيجة تمسّك هذه البيئة بالسلم الأهلي والاستقرار الداخلي.

ووصف اعتماد السلطة على نتائج العدوان للانقضاض على شباب حزب الله ومحاصرتهم وملاحقتهم بأنه أمر «خطير بكل المعايير».