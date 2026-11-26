مخزومي عزى مصر بضحايا حادث الجيزة

عزى النائب فؤاد مخزومي عبر "إكس" "جمهورية مصر العربية، قيادة وشعباً، وعائلات ضحايا الحادث الذي وقع في محافظة الجيزة".



وسأل الله أن "يتغمّد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل"، وقال: "حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه".