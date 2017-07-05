بالفيديو – ممرض يُعذّب لبنانياً في دارٍ لرعاية المسنين بكندا!

ممرض يُعذّب مسنًا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار دار رعاية,ممرض,ممرض يُعذّب مسنًا

LBCI News Lebanon

وثقت كاميرا مراقبة داخل دار للمسنين في كندا اعتداءً وحشياً على مسنّ من قبل أحد الممرضين.

وكانت عائلة الرجل المسنّ اللبناني والمقيم في أوتاوا جورج كرم (89 عامًا) قد وضعت كاميرا خفية داخل غرفته بعلم من ادارة المستشفى بعدما لاحظوا كدمات منتشرة في جسم الرجل المصاب بالخرف.

الإعلان

وعندما راجع حفيد جورج الفيديو، المحامي دانيال نصرالله، صُدم لما شاهده إذ ظهر الممرض وهو يوجه اللكمات إليه ويوجه له الكلمات القاسية.

وألقت الشرطة القبض على الممرض وبدأت التحقيقات اللازمة لمعرفة إذا أساء معاملة اشخاص موجودين في دار الرعاية غير جورج.

وأخضع كرم لفحوصٍ مختلفة وتبين أنه لم يتأذ مما فعله الممرض.

المصدر