بالفيديو: رحلة من بيروت إلى أرمينيا غيّرت حياة هذه الشابة اللبنانيّة!

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نشر حساب Lebanese Plane Spotters على فيسبوك فيديو وثق لحظة رومنسية للغاية حين أقدم شاب على طلب يد حبيبته في الطائرة.وفي التفاصيل، فقد التقط الفيديو على متن رحلة متوجهة من بيروت إلى أرمينيا حيث أقدم الشاب جاك على طلب يدّ سارين.وقد أخبر الشاب أن والده توفي منذ عامين في أرمينيا وفي طريق العودة إلى بيروت تعرّف على حبيبته سارين التي غيرت حياته على حدّ قوله.ولفت جاك إلى أن عمله تحسن، وكل حياته تبدلت وكأن الله أرسل إليه ملاكاً.يُذكر أنّ طلب اليد جرى في 10 حزيران من العام 2017 ولكنه نشر اليوم عبر الصفحة على فيسبوك ونال حتى الآن أكثر من 2000 مشاهدة.إليكم الفيديو: