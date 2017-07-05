ذبح زوجته وابنته الرضيعة بطريقةٍ وحشيّة... لسبب لا يُصدّق!

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أقدم رجل على ذبح رضيعته البالغة من العمر 45 يوماً وزوجته (23 عاماً) في منطقة أبو النمرس جنوب القاهرة في مصر.وفي التفاصيل، عثرت الأجهزة الأمنية المصرية على جثة السيدة مع رضيعتها بعد تلقيها بلاغاً بالحادثة وبعد الفحص بيّن أنّ الضحيتين طُعنتا بالسكين.وعلى الفور، تمكّنت الشرطة من إلقاء القبض على الجاني وهو الزوج الذي اعترف بجريمته.يُشار إلى أنّ المجرم "السفاح" ذبح زوجته وهي نائمة بـ 12 طعنة أما طفلته فبـ 6 طعنات، ثمّ أقدم على فصل رأسي طفلته وزوجته عن جسديهما بحسب ما قال وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة شريف صديق.وقد اعترف الزوج البالغ من العمر 33 عاماً واسمه حازم بأنّه لاحظ وجود شعر في ظهر ابنته بعكسه عندها ظنّ أن الرضيعة ليست ابنته وأن زوجته تخونه فأقدم على جريمته.الجدير ذكره، أنّ الزوج توجّه إلى منزل والدته بعد الجريمة لتناول الإفطار، ثمّ ذهب إلى عمله بعد ذلك وفي نهاية اليوم سلّم نفسه إلى قسم شرطة الجيزة.