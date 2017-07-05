صورة لكريستيانو رونالدو على انستغرام تثير البلبلة!

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Perfect Match Black And White chocolate 👌😝💥💥💥💥💥💥 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jul 3, 2017 at 10:48am PDT

Blessed A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jul 4, 2017 at 8:45am PDT

أثارت صورة نشرها نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على انستغرام ردود فعل كثيرة وسلبية.وفي التفاصيل، فقد نشر رونالدو صورة جمعته بصديقه جوزيه سيميدو صاحب البشرة السمراء. وعلّق عليها نجم ريال مدريد بالقول "تنسيق مثالي، شوكولا أسود وأبيض."وقد نالت الصورة 2.7 مليون إعجاب فضلاً عن كم التعليقات السلبية الكبيرة فبعض رواد الانترنت وصفوا رونالدو بالعنصري.في سياق آخر، نشر كريستيانو رونالدو الصورة الأولى التي جمعته بابنه البكر مع التوأم الجديد عبر انستغرام.إليكم الصور: