منوعات
05 تموز 2017
Back

صورة لكريستيانو رونالدو على انستغرام تثير البلبلة!

شاهدوها وشاركونا آراءكم Lebanon, news ,lbci ,أخبار توأم, رياضة,كريستيانو رونالدو,شاهدوها وشاركونا آراءكم
episodes
صورة لكريستيانو رونالدو على انستغرام تثير البلبلة!
أثارت صورة نشرها نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على انستغرام ردود فعل كثيرة وسلبية.

وفي التفاصيل، فقد نشر رونالدو صورة جمعته بصديقه جوزيه سيميدو صاحب البشرة السمراء. وعلّق عليها نجم ريال مدريد بالقول "تنسيق مثالي، شوكولا أسود وأبيض."

وقد نالت الصورة 2.7 مليون إعجاب فضلاً عن كم التعليقات السلبية الكبيرة فبعض رواد الانترنت وصفوا رونالدو بالعنصري.
الإعلان


في سياق آخر، نشر كريستيانو رونالدو الصورة الأولى التي جمعته بابنه البكر مع التوأم الجديد عبر انستغرام.

إليكم الصور:


 

Perfect Match Black And White chocolate 👌😝💥💥💥💥💥💥

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on


 

Blessed

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on


إقرأ أيضاً