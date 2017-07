بالأرقام - "علاقات خاصة" يكشف الحقيقة: الـLBCI في الصدارة والـMTV تنتظر!

الأرقام تدل على أن جمهور الـLBCI هو أكثر تنوعا وانتشارا في جميع أنحاء لبنان

في تقرير مفصّل للمدوّن "Gino Raidy" تحت عنوان "The Real Ratings of the Same Show on LBC and MTV"، نشر رعيدي الأرقام الحقيقية لنسبة المشاهدين لمسلسل "علاقات خاصة"، على المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشيونال LBCI وMTV.

وبحسب التقرير، نشر رعيدي الأرقام الفعلية للحلقتين الأولى والثانية من "علاقات خاصة"، أي في 3 و4 تموز من عام 2017، والذي عرضته الـLBCI والـMTV في التوقيت عينه وخلال اليوم ذاته، وهذا ما تبيّن:

في 3 تموز، نحو 19.6 بالمئة من المشاهدين تابعوا المسلسل عبر الـLBCI مقابل 8 بالمئة على الـMTV، مما يعني أن أكثر من 70 بالمئة من مجموع الأشخاص الذين يشاهدون هذا المسلسل، في الوقت نفسه، كانوا على الـLBCI مقابل أقل من 30 بالمئة على الـMTV.

وفي 4 تموز، 56 بالمئة من المشاهدين كانوا يتابعون المسلسل على الـLBCI مقابل 44 بالمئة على الـMTV.

ومن الجوانب المثيرة للاهتمام، هو اختلاف نسبة المشاهدين للمحطتين من منطقة إلى أخرى في لبنان.

وبحسب الأرقام، حصدت الـLBCI خلال فترة العرض، نحو 17.3 بالمئة من مجموع المشاهدين، فيما حصدت الـMTV نسبة 10.2 بالمئة.

وفي جبل لبنان، كانت حصة الـLBCI تساوي ضعف نسبة الـMTV، أي 22.3 بالمئة مقابل 11.6 بالمئة. وفي البقاع، كانت حصة الـMTV أقل من 2 بالمئة من المجموع، مع حصول الـLBCI على نسبة 12 بالمئة.

وهذه الأرقام، تدل على أن جمهور الـLBCI هو أكثر تنوعا وانتشارا في جميع أنحاء لبنان.