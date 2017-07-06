6 أمور لا يعرفها الرجال... تعاني منها كلّ سيّدة خلال الصيف!

في خلال فصل الصيف، تُعاني غالبية النساء من أمورٍ لا يعرف الرجال بأمرها، ما يجعل هذا الفصل مزعجًا بعض الشيء بالنسبة إليهنّ. إليكم أبرزها:
1- تُحتم ملابس الصيف المكشوفة على الفتيات اللجوء إلى الطرق السريعة لنزع الشعر مثل الحلاقة، ما يتسبب عادة في حدوث التهابات جلدية لدى أغلبهن.
2- قد تتسبّب الحرارة المرتفعة بذوبان مستحضرات التجميل التي تضعها السيّدات على وجوههنّ.
3- تجد السيّدات أنفسهنّ بحاجة إلى رفع شعرهن وذلك بسبب تعرّق العنق والرطوبة.
4- تعاني بعض الفتيات من الإفراز في التعرق، ما يجعلها تختار الوقوف لساعات، حتى لا تجلس على كرسي من القماش يبرز بقع العرق.
5- ينتهي الأمر ببعض السيّدات اللّواتي يرغبن في الحصول على بشرة سمراء إثر التعرض لأشعة الشمس باحتراق بشرتهنّ واحمرار لونها.