6 أمور لا يعرفها الرجال... تعاني منها كلّ سيّدة خلال الصيف!

ما هي هذه الأمور؟

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LBCI News Lebanon

في خلال فصل الصيف، تُعاني غالبية النساء من أمورٍ لا يعرف الرجال بأمرها، ما يجعل هذا الفصل مزعجًا بعض الشيء بالنسبة إليهنّ. إليكم أبرزها:

1- تُحتم ملابس الصيف المكشوفة على الفتيات اللجوء إلى الطرق السريعة لنزع الشعر مثل الحلاقة، ما يتسبب عادة في حدوث التهابات جلدية لدى أغلبهن.

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2- قد تتسبّب الحرارة المرتفعة بذوبان مستحضرات التجميل التي تضعها السيّدات على وجوههنّ.

3- تجد السيّدات أنفسهنّ بحاجة إلى رفع شعرهن وذلك بسبب تعرّق العنق والرطوبة.

4- تعاني بعض الفتيات من الإفراز في التعرق، ما يجعلها تختار الوقوف لساعات، حتى لا تجلس على كرسي من القماش يبرز بقع العرق.

5- ينتهي الأمر ببعض السيّدات اللّواتي يرغبن في الحصول على بشرة سمراء إثر التعرض لأشعة الشمس باحتراق بشرتهنّ واحمرار لونها.