بالصور - طلب يد حبيبته للزواج ثمّ التفت إلى شقيقتها وقام بخطوةٍ مفاجئة!

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قام رجل أميركي من ولاية أنديانا بطلب يدّ حبيبته للزواج لكنّه لم يتوقّف عند هذا الحدّ بل طلب يدّ شقيقتها أيضاً.وفي التفاصيل، بدأت علاقة الشاب ويل سيتون بحبيبته آشلي في العام 2010، حينها أخبرته الأخيرة أنّها وشقيقتها التي تُعاني من متلازمة داون لا تفترقان وأنّ عليه أن يتقبّل وجودها في حياتهما.ومنذ ذلك الوقت، رافقت هانا، شقيقة آشلي، في كلّ مواعيد الثنائي الغرامية لذا حين قرّر ويل طلب يدّ حبيبته للزواج في آذار العام الماضي طلب من شقيقتها أيضاً بأن تكون صديقته المقرّبة طوال حياته.وقدّم ويل خاتماً لهانا أيضاً والزواج سيتمّ في تشرين الأول القادم حيث ستكون هانا اشبينة شقيقتها.