بالصورة-أميركية تتبوّل على علم بلادها... "الحرية أو لا شيء"

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احتفل الأميركيون نهاية الأسبوع بذكرى عيد الاستقلال في الرابع من تموز. إلا أن الشابة إيميلي لانس، من فيلادلفيا، فقد نشرت فيديو على الفيسبوك ظهرت فيه وهي تتبوّل على علم بلادها.ومنذ أن نشرت الشابة الفيديو على فيسبوك بدأت تتلقى تهديدات بالقتل، حتى قيل إن هناك مكافأة 3 ألاف دولار أميركي عبر شركة الإعلانات Craigslist، لمن يقتلها.وكتبت لانس: "الحرية (الكلام / التعبير) تعني أنه يحق لي أن أقول أفعل ما يحلو لي، حتى لو يعجبكم ذلك، طالما أنني لا أتسبّب بالأذى الجسدي لأحد، ولا يُحتسب الأذى النفسي... فهذه مشكلتكم.وتابعت: "ما الذي لا تفهمونه؟ أنتم تحتفلون بالحرية في حين أنكم تدينونني لفعل هذا الأمر". وأضافت:" الحرية أو لا شيء. مارسوا ما تعظون به أو اصمتوا".وبحسب اللقطات، فتظهر لانس وهي تضع العلم على كرسي المرحاض وتتبوّل فوقه.