فيديو مروّع يُوثّق لحظاتها الأخيرة... هكذا توفيت عروس قبل حفل زفافها بدقائق!

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انتشرت لقطات مروّعة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر لحظة مقتل عروس برازيليّة قبل دقائق من حفل زفافها حين تحطّمت المروحية التي كانت تنقلها إلى الكنيسة.وفي تفاصيل الفاجعة، قُتلت الشابة روزماري سيلفا من ساو باولو البرازيل في كانون الأول الماضي مع 3 آخرين هم الطيار، شقيقها والمصوّر وكانت حينها حامل في الشهر السادس.وكانت الشابة تنوي مفاجأة خطيبها البالغ من العمر 32 عاماً من خلال الوصول إلى الكنيسة بالمروحية حيث كان ينتظرها هو من دون أن يعلم مخططها.وانتشرت اليوم مقاطع فيديو من الرحلة الأخيرة للشابة التي قُتلت من داخل المروحية وتمّ نشر الفيديو كجزءٍ من التحقيق في الحادثة.ووفقاً للعقيد في الطيران لويس لوبولي، فإنّ الصور تُظهر احتمال وقوع خطأ من جانب ​قائدة الطائرة بيترسون في اللحظات الأخيرة من الرحلة.