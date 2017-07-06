بالفيديو- أراد أن يقدّم عرضاً جريئاً... فأضرم النار في وجهه!

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أضرم رجل، يقوم بتقديم عروض بنفخ النار بواسطة فمه، في وجهه عندما كان يقوم بعرض جريء سار بشكل خاطئ.وقد انتشرت على الانترنت لقطات مروّعة أظهرت الحشود الذين أصيبوا بالذعر وبدأوا بالصراخ عندما وقعت الكارثة خلال مهرجان في روسيا، ما أدى الى سقوط الرجل أرضاً.واستطاع شهود عيان من تصوير لقطات في منطقة كيميروفو أوبلاست الروسية تظهر الرجل الذي أراد أن يقدم العرض محاطاً بحشد من المتفرجين. ولكن سرعان من اشتعل وجهه بالنيران فسقط على ركبتيه محاولاً إخماده.والملفت هو أن عدداً كبيراً من الناس حاولوا إخماد النيران مستخدمين ملابسهم في حين أن سيدة قامت برمي الماء على الرجل. وكان من الضروري نقل الأخير الى مستشفى محلي لعلاجه.