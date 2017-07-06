زرعوا 66 مليون شجرة في 12 ساعة فقط!

ماذا حدث في الهند يوم الأحد؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار بيئة,الهند,ماذا حدث في الهند يوم الأحد؟

LBCI News Lebanon

زرع متطوعون هنود 66 مليون شجرة في غضون 12 ساعة فقط في إطار حملة بيئية أقيمت يوم الأحد الفائت.

وشارك نحو 1.5 مليون شخص في هذه الحملة الضخمة التي تم خلالها زراعة شتلات على طول نهر نارمادا في ولاية مادهيا براديش.

وكانت الهند قد التزمت، بموجب اتفاقية باريس للمناخ، بزيادة غاباتها بنسبة خمسة ملايين هكتار قبل عام 2030، وذلك لمكافحة تغير المناخ.

الإعلان

ورصد مراقبون من موسوعة غينيس العالمية حملة التشجير التي جرت الأحد، ومن المتوقع أن يؤكدوا خلال الأسابيع القادمة أن هذه الجهود حققت رقما قياسيا جديدا.

ووصف شيفراج سينغ تشوهان، حاكم الولاية، الحدث البيئي بأنه "يوم تاريخي"، وقال إن المتطوعين بما فيهم الأطفال وكبار السن قد زرعوا 66.3 مليون شجرة، بين الساعة السابعة صباحا والساعة السابعة مساء.