منوعات
06 تموز 2017
Back

بالصور- تلميذ هاجم أستاذه بوحشية... ما هو السبب الذي دفعه الى ذلك؟

تلميذ هاجم أستاذه بوحشية Lebanon, news ,lbci ,أخبار اعتداء, ضرب, تلميذ,أستاذ,تلميذ هاجم أستاذه بوحشية
episodes
بالصور- تلميذ هاجم أستاذه بوحشية... ما هو السبب الذي دفعه الى ذلك؟

أصيب مدرّس انكليزي بكسور عدة في وجهه وقام الجراحون بتشبيه كسوره بـ"رقائق الذرة المسحوقة"، وذلك بعد هجوم قاسٍ تعرّض له على يدّ تلميذ سابق.

وفقد كريستيان داوسون البالغ من العمر 40 عاما بصره لمدة 24 ساعة بعدما اقدم لوكاس ميكوليوناس، 18 عاماً، على مهاجمته بوحشية أثناء عودته الى منزله بعدما كان يمضي أمسية مع أصدقائه.
الإعلان


وبحسب محكمة Hull Youth، فإن المراهق انهال بالضرب على السيد داوسون ما تسبب بكسور في أنفه وعظام الخدين ومقابض العين.

وقد خضع السيد داوسون الى جراحة معقدة لترميم كسور عينه، وقد حذّره الجراحون من خطر أن يستيقظ مصاباً بالعمى.

ويعتقد أن داوسون قد تعرّض لهذا الهجوم لمجرد أن ميكوليوناس قد علم بأنه أستاذ. ويذكر أن داوسون درّس ميكوليوناس في أكاديمية سيريوس ويست، حيث كان يعمل لعدة سنوات حتى عام 2015.

Mikoliunas denied any physical contact had taken place between him and Mr Dawson. But he was convicted of wounding with intent to cause grievous bodily harm following a one-day trial
He needed complex surgery to repair his eye sockets and surgeons warned him there was a chance he could wake up blind.
المصدر
إقرأ أيضاً