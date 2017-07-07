أخفى جثة زوجته في الثلاجة لمدّة 8 سنوات...

نجح رجل أميركي من ولاية فلوريدا في إخفاء خبر وفاة زوجته عن السلطات الأميركيّة بعدما وضع جثتها في ثلاجة المنزل طوال 8 أعوام ليضمن استمرار حصوله على معاش الضمان الاجتماعي الخاص بها.
وبحسب التقارير، فإن مارغريت دان توفيت عام 2002 ، لكن زوجها آلان دان تكتّم عن الأمر وأبقى جثتها في الثلاثة حتى وفاته عام 2010، خلافاً للقانون الذي يلزم بالإبلاغ عن أي حالة وفاة.
وأوضحت السلطات أنه اقدم على فعلته هذه كي يتمكن من صرف معاش الضمان الاجتماعي الخاص بمارغريت، الذي تخطى 92 ألف دولار طوال السنوات الثماني.
وبعد وفاة آلان اكتشف بقية أفراد الأسرة جثة مارغريت في الثلاجة، فأصيبوا بصدمة كبيرة حين تم إبلاغهم بأنهم لن يتمكنوا من وراثة البيت بسبب ما فعله الوالد وأنّه سيُصادر.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن ورثة آلان دان وافقوا على بيع المنزل في مزاد علني من أجل إعادة الأموال التي استولى عليها من دون وجه حق.