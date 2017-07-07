أخفى جثة زوجته في الثلاجة لمدّة 8 سنوات...

نجح في إخفاء خبر وفاة زوجته...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ثلاجة, زوجة,جثة,نجح في إخفاء خبر وفاة زوجته...

LBCI News Lebanon

نجح رجل أميركي من ولاية فلوريدا في إخفاء خبر وفاة زوجته عن السلطات الأميركيّة بعدما وضع جثتها في ثلاجة المنزل طوال 8 أعوام ليضمن استمرار حصوله على معاش الضمان الاجتماعي الخاص بها.

وبحسب التقارير، فإن مارغريت دان توفيت عام 2002 ، لكن زوجها آلان دان تكتّم عن الأمر وأبقى جثتها في الثلاثة حتى وفاته عام 2010، خلافاً للقانون الذي يلزم بالإبلاغ عن أي حالة وفاة.

الإعلان

وأوضحت السلطات أنه اقدم على فعلته هذه كي يتمكن من صرف معاش الضمان الاجتماعي الخاص بمارغريت، الذي تخطى 92 ألف دولار طوال السنوات الثماني.

وبعد وفاة آلان اكتشف بقية أفراد الأسرة جثة مارغريت في الثلاجة، فأصيبوا بصدمة كبيرة حين تم إبلاغهم بأنهم لن يتمكنوا من وراثة البيت بسبب ما فعله الوالد وأنّه سيُصادر.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن ورثة آلان دان وافقوا على بيع المنزل في مزاد علني من أجل إعادة الأموال التي استولى عليها من دون وجه حق.