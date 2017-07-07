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07 تموز 2017
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بالصور والفيديو - رسم لوحات فنيّة تخطف الأنفاس على وجه الفناجين!

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بالصور والفيديو - رسم لوحات فنيّة تخطف الأنفاس على وجه الفناجين!
بدأت شعبية أحد صناع القهوة في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، تزداد على الإنترنت، والفضل بذلك يعود إلى ما يقوم به من إعادة رسم لوحات فنية شهيرة على وجه الفناجين.
 
وأعاد لي كانغ بن رسم لوحات معروفة عالميًا، بما فيها لوحة "ليلة النجوم" التي رسمها الفنان الإنطباعي الهولندي فينسنت فان غوخ ولوحة "الصرخة" التي أنجزها الرسام النرويجي إدفارت مونك.
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وبدأ اهتمام لي بهذا الأمر في سنّ الـ17 حين تعلّم كيفية إعداد القهوة وفنّ القهوة بعدما انتهى من الخدمة العسكرية الإلزامية.
 
وبعدها بعامين، افتتح محلًا لبيع القهوة في وسط  سيول.
 
ويتبع لي حاليًا 170 ألف شخص عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.
 
 


 

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A post shared by 이강빈 (@leekangbin91) on


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