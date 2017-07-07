منوعات
07 تموز 2017
07/07/2017 06:59:58
بالصور- كيف يعيش أبناء الأغنياء في روسيا؟
هكذا يعيش أبناء الأغنياء في روسيا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار روسيا, أبناء الأغنياء, انستغرام,صور,هكذا يعيش أبناء الأغنياء في روسيا
LBCI News Lebanon
يقوم أبناء الأغنياء في الدول كافة بنشر صور على انستغرام يتفاخرون من خلالها بثرواتهم ونمط حياتهم المبني على الترف، فيصبحون محط أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى غرارهم، قام أبناء الأغنياء في روسيا بنشر صور أظهرت ثروات أسرهم التي ضجّت بها الانترنت.
والملفت هو أن عدد متابعي حساب أبناء الأغنياء في روسيا على انستغرام قد وصل الى نحو 494 ألف متابع يسعون الى معرفة كل جديد عن أصحاب هذه الحسابات، الذين بدورهم يتباهون بممتلكاتهم على الرغم من اقتصاد البلاد الضعيف.
الإعلان
اليكم بعض صور حياة الرفاهية التي يعيشون:
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
صور
انستغرام
أبناء الأغنياء
روسيا
إقرأ أيضاً