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07 تموز 2017
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بالصور- كيف يعيش أبناء الأغنياء في روسيا؟

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بالصور- كيف يعيش أبناء الأغنياء في روسيا؟

يقوم أبناء الأغنياء في الدول كافة بنشر صور على انستغرام يتفاخرون من خلالها بثرواتهم ونمط حياتهم المبني على الترف، فيصبحون محط أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى غرارهم، قام أبناء الأغنياء في روسيا بنشر صور أظهرت ثروات أسرهم التي ضجّت بها الانترنت.

والملفت  هو أن عدد متابعي حساب أبناء الأغنياء في روسيا على انستغرام قد وصل الى نحو 494 ألف متابع يسعون الى معرفة كل جديد عن أصحاب هذه الحسابات، الذين بدورهم يتباهون بممتلكاتهم على الرغم من اقتصاد البلاد الضعيف.
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اليكم بعض صور حياة الرفاهية التي يعيشون:

Living the dream: A photograph posted on the Rich Russian Kids Instagram page shows an attractive couple on a boat 
Showing off: One reveller is shown sitting on the bonnet of a lowly Audi R8 holding two bottles of non vintage Dom Perignon bubbly
Excessive: One contributor showed how the mega rich celebrate Christmas, with a fir tree made out of stacked bundles of 100 USD bills
Big night out: These three men aren't afraid to show off the luxuries that money brings them 
Chilling out: A holiday isn't really a holiday unless there is a big boat to set sail on 
Soaking up the sun: A woman relaxes in a hot tub on another luxurious holiday
Flushed away: The Russian rich kids weren't afraid to document them throwing £50 notes into the toilet
BBQ time: Only the best seafood is good enough for the Rich Kids of Russia 
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