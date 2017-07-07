بالصور- كيف يعيش أبناء الأغنياء في روسيا؟

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يقوم أبناء الأغنياء في الدول كافة بنشر صور على انستغرام يتفاخرون من خلالها بثرواتهم ونمط حياتهم المبني على الترف، فيصبحون محط أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وعلى غرارهم، قام أبناء الأغنياء في روسيا بنشر صور أظهرت ثروات أسرهم التي ضجّت بها الانترنت.والملفت هو أن عدد متابعي حساب أبناء الأغنياء في روسيا على انستغرام قد وصل الى نحو 494 ألف متابع يسعون الى معرفة كل جديد عن أصحاب هذه الحسابات، الذين بدورهم يتباهون بممتلكاتهم على الرغم من اقتصاد البلاد الضعيف.اليكم بعض صور حياة الرفاهية التي يعيشون: