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07 تموز 2017
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بالفيديو: طلب يدّ حبيبته وهو مكبّل اليدين

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بالفيديو: طلب يدّ حبيبته وهو مكبّل اليدين
التقط شرطي أميركي فيديو وثق فيه لحظة أقدام رجل من أوكلاهوما على طلب يدّ حبيبته وهو مكبّل اليدين.

وفي التفاصيل، فإن براندون طومسن البالغ من العمر 35 عاماً طلب يدّ لياندريا كيث أثناء اعتقاله من قبل الشرطة يوم 4 تموز، علماً أنّ الشرطة أوقفت براندون بعد توجيه 6 تهم جنائية اليه أبرزها السطو وحيازة الأسلحة النارية.
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وفي حديث لـ News On 6 علقت لياندريا كيث على حادثة طلب يدها بالقول إنّها لم تكن تتوقع ذلك كما انّها ظنت أنّ براندون يمازحها للوهلة الأولى.

شاهدوا الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هنا

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