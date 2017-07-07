بالفيديو- كانت تلهو مع رفاقها في المصعد... طفلة تتوفى بطريقة مأساوية!

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توفيت طفلة في الصين إثر سقوطها من مبنى شاهق، بعدما قام طفل آخر بإرسالها بمفردها الى الطابق الثامن عشر بواسطة المصعد.وبحسب الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، يظهر 3 أولاد يلعبون داخل المصعد، إلا أنهم بعدما خرجوا منه، قام الصبي بحمل الطفلة لي لي، البالغة من العمر سنتين ووضعها في المصعد وارسلها الى الطابق 18. وقد وثّق الفيديو الذي انتشر على الانترنت الدقائق الأخيرة من حياة الطفلة قبل وفاتها بطريقة مأسا وية.ويعتقد أن لي لي قد توفيت إثر سقوطها من نافذة المبنى الكائن في تشانغشا بوسط الصين يوم 3 تموز الحالي.وفتحت الشرطة المحلية تحقيقاتها فى القضية، ومن غير الواضح ما إذا كانت أسرة الصبي ستتحمل مسؤولية هذا الحادث المأساوي.لمشاهدة الفيديو اضغطوا