بعد نشر علاماته الرسمية... هكذا ردّ حفيد بري

حفيد الرئيس نبيه بري يرد بقوة..

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LBCI News Lebanon

بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر النتيجة التي حصل عليها الطالب مصطفى عبدالله بري، حفيد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في الامتحانات الرسمية، والتي تشير الى انه حصل على معدل 10.5، رد حفيد الرئيس بري، من خلال نشر صورة تظهر الشهادة التي حصل عليها وفقًا للمنهج الأميركي من "الإنترناشونال كوليدج".

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وارفق الصورة بتعليق جاء فيه: "من السذاجة أن نجد أن بعض المواقع تقوم بنشر علامات أفراد بغرض التشهير بهم فقط لأنهم اولاد او احفاد بعض السياسيين. وهذا ما حصل معي. إنني وإذ احب ان الفت انتباه الجميع إلى أنني خريج الإنترناشونال كوليدج في بيروت بدرجة لائحة الشرف وانني قد تابعت دراستي حسب المنهاج الأميركي الذي يختلف كل الاختلاف عن المنهاج اللبناني وقررت ان اقدم الامتحانات الرسمية اللبنانية بمجهود فردي وبطلب حر لكي احصل على الشهادة اللبنانية وهذا ما حصل".

وتابع "إنّ الذي قام بنشر نتائجي على الانترنت بغرض التشهير لا يعلم كل هذه المعطيات لكن وبالرغم من ذالك هذه النتائج لا يمكن ان تكون سوى لصالحي وهذا خير دليل ان هذه النتائج هي بمجهود فردي بزمن رأينا به ان الوسائط لها دور كبير في نجاح اولاد الزعماء ولو كان هذا ما حصل معي لوجدنا انني قد نجحت بدرجة ممتاز".