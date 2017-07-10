شاب عربي يخطف قلب ابنة أغنى رجل في العالم... فمن هو؟

من هو الشاب العربي الذي خطف قلب ابنة بيل غيتس؟

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LBCI News Lebanon

كشفت صحيفة "Le Parisien" الفرنسيّة عن أنّ ابنة بيل غيتس، أغنى رجل في العالم وفق مجلة فوربس الأميركيّة، على علاقة بالشاب المصري نايل نصار.

وبحسب الصحيفة يجمع حب الفروسية وامتطاء الخيل الطرفين.

وتشارك جنيفر كاثرين غيتس حاليا فى مسابقة لرياضة عبور الحواجز بالخيل في باريس، وكشفت عدسات المصورين أنّها ونصار يلتقيان بشكل دائم على هامش هذا الحدث الرياضي.

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وتبلغ جنيفر، ابنة رجل الأعمال والمبرمج الأميركي ومؤسس شركة "ميكروسوفت" العالمية، من العمر 21 عامًا.

أما نايل نصار فهو من مواليد 21 كانون الثاني 1991، وقد ولد لأب وأم مصريين، وعاش طفولته في الكويت مع والديه، ثم انتقل إلى كاليفورنيا عام 2009، ليتخرج من جامعة ستانفورد عام 2013، واعتاد ممارسة العديد من الرياضات منذ سن الخامسة، بما في ذلك الفروسية وكرة القدم وكرة السلة، لكنّه ركز على تعلم الفروسية عندما بلغ عشر سنوات.