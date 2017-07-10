بالفيديو- قاتل رجال الشرطة وطفلته بين يديه... فما كان مصيره؟

كان يحمل طفلته البالغة من العمر سنتين خلال القتال مع الشرطة

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LBCI News Lebanon

سجلت كاميرات تعود للشرطة الأميركية لحظة إلقاء القبض على رجل فار بعد عراك دار بينه وبين أحد عناصرها.



وكان براين مارتن البالغ من العمر 22 عامًا يقود بسرعة جنونية تخطت 150 كم بالساعة هربًا من الشرطة، الأمر الذي أدى إلى انقلاب سيارته على الطريق في ولاية كارولينا الجنوبية.

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وفور انقلاب السيارة على ظهرها، خرج مارتن من نافذة السيارة وسرعان ما بدأ يتعارك مع الشرطي لمنعه من القبض عليه، وما كان مفاجئًا هو أنه كان يحمل طفلته البالغة من العمر سنتين فقط على ذراعه خلال القتال.



وبدأت الشرطة بمعاكسة سيارة مارتن بعدما تلقوا خبر سماع اطلاق نار وهروب مارتن من الموقع.



وبعد القتال، تمكنت الشرطة من القاء القبض على مارتن ويواجه حاليا 3 تهم وهي تعريض حياة الطفلة للخطر، القيادة المتهورة وحيازة الماريجوانا.