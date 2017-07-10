فيديو صادم - حاول أن يٌمسك القرش بذيله... النتيجة لم تكن متوقعة

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تعرّض رجل لعضّة قرش بعدما حاول الإمساك به من ذيله وفق ما أظهر مقطع فيديو انتشر بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتظهر اللقطات رجلين يحاولان سحب قرش النمر الصغير الذي كان عالقاً بصنارة صيد بالقرب من الشاطئ في وريتسفيل بيتش بولاية نورث كارولاينا يوم 29 حزيران الماضي.وسرعان ما حاول أحد الرجلين إمساك القرش من ذيله في محاولة يائسة لالتقاطه، إلا أن الأخير قضم الرجل بيده، فسال الدم في المحيط. بعدها سارع الرجل المصاب للخروج من المياه.وبحسب تقارير WWAY، فقد تمّ سحب القرش الى الشاطئ وأعيد إطلاق سراحه في المحيط.