بالصور والفيديو - أشهر سيارة لامبورغيني هوراكان في المنطقة... صاحبتها لبنانيّة!

سيارة لامبورغيني هوراكان تخطف الأنفاس تجوب شوارع دبي...

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LBCI News Lebanon

تداولت الكثير من المواقع الإلكترونية المتخصصة في أخبار السيارات صورًا لأشهر سيارة لامبورغيني هوراكان وأكثرها تفردًا واختلافًا في تصميمها في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

ورُصدت السيّارة تجوب شوارع إمارة دبي.

ونشر موقع "carscoops.com" مجموعة من الصور عالية الجودة للسيارة الخارقة التي تتجاوز قوة محركها حاجز الـ690 حصانًا.

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وتعود السيّارة لسيّدة ثلاثينية تدعى ناتاليا عيتاني وتحمل الجنسيتين اللبنانية والإيطالية وتعيش في الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا في دبي.

وانطلاقًا من ولعها بعالم السيارات وبخاصة الرياضية منها، عمدت عيتاني إلى إضافة الكثير من اللمسات إلى سيارتها لتصبح أكثر قوة وجاذبية.

وكتبت عيتاني على حسابها الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، حيث يتابعها 129 ألف شخص، أنّها سيّدة أعمال وأم لولدين.

وهي تعمل كرئيسة تنفيذيّة لإحدى شركات تأجير السيارات.

Don't ask me why but I just love sunsets 🌅💜 @lamborghini @lamborghini.uae @n.rd @mydubai #lamborghini #lamborghinihuracan #mydubai A post shared by Natalia (@nataliaitani) on Jul 9, 2017 at 11:13am PDT

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