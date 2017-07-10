استيقظ ليجد نفسه بين مخالب دب!

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تمكّن مراهق من التخلّص بأعجوبة من مخالب دب بعدما استيقظ ووجد أن هذا الحيوان قد عضّه في رأسه.وفي تفاصيل الحادثة، فقد كان الشاب ديلان البالغ من العمر 19 عاماً يعمل في مخيّم في كولورادو وكان ينام خارج Glacier View Ranch، على بعد نحو 77 كيلومتراً من شمال غرب دنفر.وقد استيقظ الشاب عند نحو الساعة 4 فجراً يوم الأحد على صوت يُشبه صوت عملية الطحن ليرى الدب واضعاً فكيه على رأسه ويحاول سحبه خارج حقيبة النوم. عندها قام الشاب بالدفاع عن نفسه ووجّه لكمات عدة للدب، ثمّ سرعان ما استيقظ رفاقه وحاولوا أيضاً إنقاذه.وفي النهاية، ذهب الدب بعيداً ونقل الشاب الى المستشفى لتلقي العلاج.