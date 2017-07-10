منوعات
10 تموز 2017
10/07/2017 09:58:43
بالصور- أبناء الأغنياء في السعودية يجتاحون انستغرام... أسلحة وحيوانات خطيرة!
أبناء الأغنياء في السعودية
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LBCI News Lebanon
اجتاحت مؤخراً حسابات خاصة بأبناء الأغنياء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كانت منصات تباهوا من خلالها بحياة الترف التي يعيشونها.
والملفت هو أن حساب أبناء الأغنياء في المملكة العربية السعودية قد يكون الأكثر إثارة للجدل، إذ يتم نشر من خلاله صور الشباب وهم يتفاخرون بثرواتهم المتمثلة بالأسلحة والحيوانات الخطيرة جداً.
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اليكم الصور
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