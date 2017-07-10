منوعات
10 تموز 2017
Back

بالصور- أبناء الأغنياء في السعودية يجتاحون انستغرام... أسلحة وحيوانات خطيرة!

أبناء الأغنياء في السعودية Lebanon, news ,lbci ,أخبار صور, السعودية, انستغرام,أبناء الأغنياء,أبناء الأغنياء في السعودية
episodes
بالصور- أبناء الأغنياء في السعودية يجتاحون انستغرام... أسلحة وحيوانات خطيرة!
اجتاحت مؤخراً حسابات خاصة بأبناء الأغنياء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كانت منصات تباهوا من خلالها بحياة الترف التي يعيشونها.

والملفت هو أن حساب أبناء الأغنياء في المملكة العربية السعودية قد يكون الأكثر إثارة للجدل، إذ يتم نشر من خلاله صور الشباب وهم يتفاخرون بثرواتهم المتمثلة بالأسلحة والحيوانات الخطيرة جداً.
الإعلان


اليكم الصور

A rare snap of a very glamorous Saudi woman being chauffeur driven in the country where women are not allowed to get behind the wheel
Best of friends? A man bravely rests his head on the back leg of a large adult tiger 
A Reddit user shared an image of 80 birds of prey being flown on a passenger jet by Saudi Prince
Forget about the designer shopping: A collection of weapons seems to be a much more valued symbol of wealth 
While big cats are popular pets, this rich kid opted for something a little different in the form of a baby chimp 
The moneyed elite of Saudi Arabia have been flaunting their wealth via the Rich Kids of Saudi Instagram account 
 
المصدر
إقرأ أيضاً