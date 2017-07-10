فوجئ بمقاطع اباحية لزوجته على هاتف صديقه المقرّب...

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أقدم رجل على قتل صديقه المقرّب بعدما اكتشف خيانة زوجته له مع هذا الأخير.وقد أقدم الرجل على قتل صديقه، الذي يعيش معه في الإمارات وتربطهما معاً علاقة شراكة في العمل إذ يملكان مطعماً وشركة نقليات منذ 15 سنة، بعدما رأى عن طريق الصدفة فيديو إباحي لزوجته على هاتف المغدور.وفي تفاصيل هذه الجريمة المروّعة، فقد قاد فضول الزوج الى الاطلاع على هاتف صديقه المحمول بعدما دخل الأخير الى الحمام. عندها رأى 4 مقاطع مصوّرة لزوجته وهي تمارس الجنس مع صديقه.ومن شدة الغضب، سارع الرجل نحو الحمام وانتظر صديقه، وما إن خرج الأخير حتى باغته بطعنة سكين في جفن العين اليمنى، وبعدها لكمه في جهة العين اليمنى حتى نزفت فسقط أرضاً، وطعنه طعنات عدة في بطنه.وعندما حاول المغدور النهوض، وجّه له الزوج طعنة اخرى في عنقه امتدت إلى ذراعه الأيمن، ثمّ طلب له الإسعاف.والملفت هو أن في هذه القضية 4 متهمين وهم الزوج، الصديق، الشخص الذي صوّر الفيدوهات والزوجة.وقد حكمت محكمة جنايات أبو ظبي بالسجن 3 سنوات بحق 3 متهمين وإبعادهم خارج الإمارات، لإدانتهم بجريمة الزنا، والاعتداء على سلامة الجسم، والتعدي على الخصوصية، وإرسال مقاطع إباحية مصورة عبر الواتساب، كما برأت المحكمة آخر من تهمة الاعتداء على سلامة جسم زوجته.