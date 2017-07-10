بالصورة - ضيف مفاجئ يقتحم شهر عسل ميسي وزوجته...

من هو هذا ضيف؟

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LBCI News Lebanon

بعدما اقترن لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسميًا بحبيبته منذ الطفولة أنتونيلا روكوزو في زواج وصف بأنّه "زواج القرن"، يمضي العروسان شهر عسلهما في منطقة البحر الكاريبي، خلافًا لما ذُكر سابقًا حول اختيارهما مدينة مراكش المغربية.

وانتشرت صور عدّة من شهر العسل الذي يمضيانه على شاطئ البحر برفقة طفليهما.

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هذا ونشر ميسي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة مع زميله في فريق برشلونة لويس سواريز الذي اقتحم شهر عسله بشكل مفاجئ برفقة عائلته.

وأرفق الصورة بتعليق كتب فيه: "زيارة مفاجئة لسواريز".