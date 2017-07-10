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10 تموز 2017
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بالصورة - ضيف مفاجئ يقتحم شهر عسل ميسي وزوجته...

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بالصورة - ضيف مفاجئ يقتحم شهر عسل ميسي وزوجته...
بعدما اقترن لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسميًا بحبيبته منذ الطفولة أنتونيلا روكوزو في زواج وصف بأنّه "زواج القرن"، يمضي العروسان شهر عسلهما في منطقة البحر الكاريبي، خلافًا لما ذُكر سابقًا حول اختيارهما مدينة مراكش المغربية.
 
وانتشرت صور عدّة من شهر العسل الذي يمضيانه على شاطئ البحر برفقة طفليهما.
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هذا ونشر ميسي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة مع زميله في فريق برشلونة لويس سواريز الذي اقتحم شهر عسله بشكل مفاجئ برفقة عائلته.
 
وأرفق الصورة بتعليق كتب فيه: "زيارة مفاجئة لسواريز".
 
 

Visita sorpresa a @luissuarez9 @sofibalbi #thiaguimatubenjadelfi @antoroccuzzo88 🐚🌴

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