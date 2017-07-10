صور تؤكّد شائعات الحمل... شاهدوا أحدث إطلالة لحبيبة كريستيانو رونالدو

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بعد انتشار شائعة حمل حبيبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الشابة جورجينا رودريغيز البالغة من العمر 23 عاماً، التقطت عدسة كاميرا الباباراتزي صوراً للثنائي على متن يخت في إيبيزا، إسبانيا، قد تكون الدليل القاطع على حملها.وفي الصور، ظهرت الشابة وهي ترتدي المايوه الذي بيّن بطنها المنتفخ وكأنّها حامل في الأشهر الأولى.وبحسب صحيفة The Sun البريطانية، يتوقع الثنائي ولادة طفلة في شهر تشرين الأول وقد قيل في وسائل الإعلام البرتغالية إنّ كريستيانو وجورجينا سعيدين للغاية بالحمل وينتظران ولادة الطفلة بفارغ الصبر.إليكم الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: