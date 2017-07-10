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10 تموز 2017
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صور تؤكّد شائعات الحمل... شاهدوا أحدث إطلالة لحبيبة كريستيانو رونالدو

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صور تؤكّد شائعات الحمل... شاهدوا أحدث إطلالة لحبيبة كريستيانو رونالدو
بعد انتشار شائعة حمل حبيبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الشابة جورجينا رودريغيز البالغة من العمر 23 عاماً، التقطت عدسة كاميرا الباباراتزي صوراً للثنائي على متن يخت في إيبيزا، إسبانيا، قد تكون الدليل القاطع على حملها.

وفي الصور، ظهرت الشابة وهي ترتدي المايوه الذي بيّن بطنها المنتفخ وكأنّها حامل في الأشهر الأولى.
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وبحسب صحيفة The Sun البريطانية، يتوقع الثنائي ولادة طفلة في شهر تشرين الأول وقد قيل في وسائل الإعلام البرتغالية إنّ كريستيانو وجورجينا سعيدين للغاية بالحمل وينتظران ولادة الطفلة بفارغ الصبر.

إليكم الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
 
Cristiano Ronaldo with girlfriend Georgina Rodriguez who appears to show growing bump in Ibiza

Tum-thing to tell us? Cristiano Ronaldo's 'pregnant' girlfriend Georgina Rodriguez showed off her 'bump' in a striped bikini on yacht in Ibiza alongside the handsome footballer
A source told a Portuguese newspaper: 'They are very happy with the arrival of the baby. Everyone adores Georgina and are satisfied with this relationship'
Coupled up: Georgina and Ronaldo first stepped out together publicly at the beginning of the year, when they attended the FIFA Football Awards in Zurich
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