بالفيديو – اقتحم فرعاً من أكبر المصارف برفقة راقصتي تعر... وهذا ما فعله أمام الموظفين!

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أقدم رجل روسي على إدخال راقصتي تعر إلى فرع المصرف كدرسٍ للموظفين فيه حول كيفية التعاطي مع الزبائن.وفي الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الرجل الذي لم تُعرف هويته وهو يدخل بنك Sberbank وهو الأكبر في روسيا مع سيدتين.وحين دخل، قال الرجل إنّ طاقم العمل في المصرف يتعامل مع الزبائن بطريقة باردة للغاية، وأضاف انه يريد تعليمهم كيفية التعاطي مع الزبائن. عندها شغّل الموسيقى فبدأت الشابتان ترقصان وتخلعان ملابسهما.وقد علّق أوليغ فلاسوف مسؤول العلاقات العامة في المصرف على الحادثة، بالقول إنّ ما جرى كان في فرع موسكو بداية شهر أيار الماضي.إليكم الفيديو: