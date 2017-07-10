سجين في اللّيل... وعضو كونغرس نهارًا!

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LBCI News Lebanon

بالنسبة إلى العديد من السياسيين، السجن يضع حدًا للمهنة السياسية، لكن هذا الأمر لا ينطبق على سيلسو جاكوب الذي يقضي فترة عقوبته في سجن بابودا قرب العاصمة برازيليا، لكنّه يستيقظ يوميًا عند الساعة الخامسة صباحًا وينتظر سيارة تقله إلى مركز عمله في مجلس النواب.

ويعود في المساء إلى السجن حيث يخلع بدلته ليرتدي ملابس السجناء.

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ويسمح القانون في البرازيل لعدد من السجناء بالعمل في ترتيبات إفراج جزئي.

وحكم على جاكوب بالسجن لمدّة سبع سنوات مع نظام الحرية النصفية الذي يسمح له بالتصويت على القوانين والمشاركة في النقاش وتوفير الدعم للائتلاف الحكومي للرئيس البرازيلي ميشال تامر.

إلا أنه يبقى في المساء وفي خلال عطلة نهاية الأسبوع مسجونًا بين جدران زنزانته التي يتشاركها مع سجينين آخرين من دون أي معاملة تفضيلية.

وألقي القبض على جاكوب في العام الماضي بعدما أثبتت المحكمة تورطه بقضايا فساد، بما فيها تزوير وتلاعب بالقانون.