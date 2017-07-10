في الفيديو الأخير لها عبر فيسبوك... وثّقت لحظة وفاتها!

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثّق لحظة مرعبة جداً، توفيت خلالها شابة داخل سيارة نتيجة حادث سير مخيف بأوبرنيس، في الجمهورية التشيكية.وفي التفاصيل، فقد كانت السيدة التي تدعى نيكول باراباسوفا وهي تصور فيديو بتقنية البث المباشر عبر فيسبوك في السيارة لحظة حصول الحادث المشؤوم، فيما كانت صديقتها تقود بسرعة فائقة وصلت حتى 120 كيلومتراً في الساعة.يُشار إلى أنّ فرق الإنقاذ هي التي أوقفت البث المباشر للفيديو بعد 20 دقيقة من الحادثة.وبحسب وسائل الإعلام المحلية، تمّ نقل صديقة نيكول إلى المستشفى وهي في غرفة العناية الفائقة نتيجة الإصابة في رأسها. أمّا نيكول فقد توفيت نتيجة الحادث الذي جرى يوم الجمعة الماضي.