بالفيديو- هذا ما فعلته عاملة في دار لرعاية المسنين بسيدة مصابة بالخرف!

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أدينت عاملة في منزل للرعاية بالمسنين بتهمة "إساءة المعاملة" بعدما رشت الرذاذ في وجه امرأة تبلغ من العمر 77 عاما مصابة بالخرف.وتعتبر سوزان درابر، 43 عاماً، ثاني عاملة رعاية صحية أدينت بسوء معاملة بيتي بويلان بعدما قامت أسرة الأخيرة بوضع كاميرا سرية في غرفتها.وبحسب تقارير محكمة Magistrates في برمنغهام، فإن درابر التي فُصلت من وظيفتها منذ ذلك الحين، قد استخدمت عبوة من رذاذ جسم بالقرب من وجه السيدة بويلان.ويشار الى أن درابر نفت بداية إقدامها على سوء معاملة السيدة العجوز، إلا أنه سرعان ما ثبتت إدانتها بعد محاكمة استمرّت يوماً كاملاً في أيلول العام الماضي.وقد نشر في المحكمة شريط فيديو أظهر السيدة بويلان وهي تسعل نتيجة وضعها في الكرسي ورش الرذاذ على وجهها.