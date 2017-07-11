فيديو جديد لترامب يجتاح الإنترنت... ماذا حصل فور عودته إلى الولايات المتحدة؟

ماذا حصل فور عودة دونالد ترامب إلى الولايات المتحدة؟

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LBCI News Lebanon

انتشر فيديو بكثافة للرئيس الأميركي دونالد ترامب ظهر فيه وهو يعيد قبعة أحد جنود القوات البحرية بعدما أطاحت بها الرياح القوية في قاعدة في ولاية ماريلاند.



وكان ترامب يستعد للصعود إلى الطائرة للعودة إلى واشنطن بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين فتوقف ليعيد القبعة إلى الجندي الذي كان يقف إلى جانب المروحية.

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إلا أن الرياح أعادت وأطاحت بقبعة الجندي مرة أخرى لكن ترامب لم يعد ليلتقطها وتوجه إلى الطائرة.



وأثار الفيديو ردود فعل مستخدمي مواقع التواصل الذين نوّه بعضهم بتواضع ترامب من جهة في حين انتقد البعض الآخر عدم تكراره لما فعله عندما أطاحت الرياح بالقبعة للمرّة الثانية.



شاهدوا ماذا حصل في الفيديو أدناه