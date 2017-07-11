بالصور- شركة طيران ترفع سقف التحدي... ماذا فعلت؟

ماذا فعلت خطوط هاينان الجوية؟

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LBCI News Lebanon

كسرت خطوط هاينان الجوية الصينية المقاييس من خلال التصاميم الجديدة التي اتبعتها للزي الرسمي لمضيفات الطيران التابعة لها.

واستعانت الشركة بالمصمم لورنس كسو الذي عرض هذه التصاميم خلال أسبوع الموضة في باريس الأسبوع الفائت.

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ومزج كسو في تصاميمه بين "الشيونغسام"، وهو الفستان الصيني التقليدي وبين التصاميم المعاصرة والموضة الغربية الرائجة.

كذلك، طغى الفنّ الصيني على زي المضيفات فأدخل عليها كسو الرسوم مثل الغيوم والأمواج والعصافير.

وقال مدير شركة هاينان إنّ التصاميم الجديدة لا تخدم فقط جانب الموضة والأزياء بل اعتمدتها الشركة لتثبت للعالم كله أن الصين متطورة ومعاصرة وأن صورة الشركة هي عالمية وليست فقط صينية.

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