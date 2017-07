ملكة جمال تتعرض للانتقادات... بسبب قفازاتها!

إليكم الصورة التي أثارت الضجة عبر الانترنت

وقد وُجهت الانتقادات اللاذعة إلى ملكة الجمال بسبب القفازات إلّا أنّ هذه الأخيرة ردّت بالقول إنّها كانت تضع القفازات لأسباب تتعلق بالنظافة.

يُشار إلى أنّ غالبية الانتقادات تمحورت حول سببين، الأول لوضعها القفازات لتفادي لمس الأطفال المصابين بالفيروس والثاني تفاديا للاحتكاك مع الأطفال السود.



وفي مقطع فيديو نشرته الملكة عبر حسابها على تويتر قالت فيه:" كنا نسلم الطعام للأطفال الصغار وكان من الضروري ارتداء القفازات لدواعٍ صحية فجميع المتطوعين في الموقع يرتدون القفازات."

When your hands are feeling a bit dry but hygiene always comes first... 😂😂 #MissSAChallenge pic.twitter.com/UjHuV3CHNE — wild thots ✨ (@amanda_mpedi) July 6, 2017

#MissSAChallenge

Was at work minding my own business but then i remembered. Hygiene 1st pic.twitter.com/Wf81zsdTT4 — 🎂💎 23rd June 💎🎂 (@Tumi_majadibodu) July 6, 2017