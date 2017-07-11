ملكة جمال تتعرض للانتقادات... بسبب قفازاتها!

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بصورة ملكة جمال جنوب افريقيا "ديمي ليه نيل بيترز"، وهي ترتدي القفازات أثناء زيارة لها لمركز خاص بالأيتام المصابين بفيروس نقص المناعة "HIV" لمشاركتهم وجبة حساء في جوهانسبرج.وقد وُجهت الانتقادات اللاذعة إلى ملكة الجمال بسبب القفازات إلّا أنّ هذه الأخيرة ردّت بالقول إنّها كانت تضع القفازات لأسباب تتعلق بالنظافة.يُشار إلى أنّ غالبية الانتقادات تمحورت حول سببين، الأول لوضعها القفازات لتفادي لمس الأطفال المصابين بالفيروس والثاني تفاديا للاحتكاك مع الأطفال السود.وفي مقطع فيديو نشرته الملكة عبر حسابها على تويتر قالت فيه:" كنا نسلم الطعام للأطفال الصغار وكان من الضروري ارتداء القفازات لدواعٍ صحية فجميع المتطوعين في الموقع يرتدون القفازات."واضافت "اعتذر عن أي إساءة، فقد انتهى عصر العنصرية منذ عام 1994 ولن يعود أبداً."