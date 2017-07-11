بالفيديو- المشاهدون أصيبوا بالذعر... ماذا حصل خلف المراسل أثناء بث مباشر؟

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man pushed under bus outside high court live on BBC news. pic.twitter.com/3ubbnsknAM — sc (@ANGRYTRUCKER8) July 10, 2017

اصطدمت حافلة ذات طابقين برجلٍ على الطريق خارج المحكمة العليا فى لندن خلال رسالة مباشرة لمراسل الـ BBC.وبحسب اللقطات التي أثارت الرعب في قلوب المشاهدين، فقد ظهر الرجل في خلفية الكاميرا وهو يركض في الشارع مباشرة خلف المراسل كيث دويل.ويبدو وكأن الرجل، الذي لم يذكر إسمه، كان مطارداً من قبل رجل آخر الذي توقف عن الركض عندما وصل الى الشارع المزدحم بالسيارات والناس الذين يحتجون على حكم يتعلّق بطفل إسمه تشارلى غارد.ويشار الى أن السيد دويل غرّد أن الرجل بصحة جيدة، إضافة الى ان الشرطة أصدرت بياناً مماثلاً.