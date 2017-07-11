عرض الزواج على طليقته بمشاركة 20 دراجة نارية... ردّ فعلها صدم الجميع!

قرّر شاب تركي أن يعرض الزواج على طليقته مرّة جديدة علنًا في إحدى حدائق مدينة بورصة حيث تقيم.



فاتّجه الشاب من إسطنبول إلى بورصة مستعينًا برفاقه على دراجاتهم النارية.



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وذكر موقع الهاف بوست نقلًا عن صحيفة "خبر تورك" أنّ الشاب علي أولكي البالغ من العمر 27 عامًا تعرّض لحادث سير أثناء توجهه نحو بورصة.



وقال: "فقدت السيطرة واصطدمت بإحدى السيارات، تعرضت لإصابة في كتفي، لكن ذلك لم يمنعني من الاستمرار في قيادة دراجتي لأعرض الزواج على تشيليك".



وبالفعل تابع مسيرته وقطع مسافة 200 كم، ورفض تلقي العلاج، كي لا يتأخر.



ولدى وصوله إلى إحدى حدائق بورصة، قدّم لزوجته السابقة الورد الأحمر وعرض عليها الزواج من جديد، طالبًا منها أن يبدآ من جديد علاقتهما ونسيان الماضي.



لكن تشيليك بقيت صامتة للحظة قبل أن تضحك قائلة: "سنتحدث بهذا الموضوع على انفراد".



وغادرت المكان وسط ذهول الجميع، تاركة أولكي في حالة من الصدمة.