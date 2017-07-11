بالفيديو- كشفت عن صدرها وقفزت... ما هو هذا التقليد الذي يجذب الآلاف الى اسبانيا؟

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قامت سيدة "متهوّرة" بالقفز الى الوراء من على نافورة باتجاه حشد من المحتفلين خلال مهرجان اسبانيا السنوي للثيران في بامبلونا.وبحسب اللقطات، فقد ظهرت الشابة وهي تتسلّق النافورة الشهيرة، كجزءٍ من تقليد محلي، قبل أن تكشف عن ثدييها وتقفز الى الوراء بين ذراعي حشد من المحتفلين.ويشار الى أن نافورة القرن 18 هذه هي واحدة من أهم المواقع في هذا المهرجان الذي يقام كل سنة في شهر تموز لمدة 9 أيام يشرب خلالها الناس السانغريا.ويقوم هذا التقليد على تسلّق الشباب أعلى النافورة ورمي أنفسهم في الهواء، إذ يحاول الحشد الإمساك بهم. ويسعى المسؤولون في مدينة بامبلونا الى منع الناس من المشاركة في هذا التقليد لأنه خطير.