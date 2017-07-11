بالفيديو - طردها بطريقةٍ وحشيّة من منزله... لن تُصدّقوا السبب

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انتشر شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التُقط في أمستردام لرجلٍ وهو يدفع بامرأة من جنوب افريقيا على السلالم يوم الأحد الماضي كي يطردها من منزله.وفي التفاصيل، كانت المرأة الإفريقية قد استأجرت المنزل عبر موقع Airbnb الإلكتروني ولكن الرجل لم يكن يتوقع أن تكون المُستأجرة صاحبة بشرة سمراء الأمر الذي أغضبه وقام بفعلته هذه.يُشار إلى أنّ موهولي زانيلي وهي مصورة افريقية صديقة لسيباهلي نكومبي التي تعرضت للحادث، هي التي صورت الفيديو ونشرته عبر انستغرام حيث نال ردود فعل كثيرة.الجدير ذكره، أنّ نكومبي أصيبت بكدمات في جسمها الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.إليكم الفيديو: